اليمن... القوات الحكومية تحبط هجمات لـ"أنصار الله" في البيضاء

تجددت المعارك بين قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، "بأن مسلحي "أنصار الله" هاجموا اليوم، مواقع لقوات الرئيس هادي في مناطق الشبكة ورأس حوران بجبهة قانية، دارت على أثره معارك".

وأضاف المصدر أن "إحباط الجيش اليمني هجمات مسلحي أنصار الله، عقب معارك تخللها قصف مدفعي متبادل، تكبدوا خلالها قتلى وجرحى".

وأشار إلى "إصابة مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبثُ من الرياض وعدن، أحمد الحمزي، خلال تغطيته المواجهات، بشظية قذيفة سقطت بالقرب منه في حين قُتل مرافقه جمال العواضي".