قيادي في "أنصار الله" يعلن انسحاب دولة كبرى من قوات التحالف... ويهدد: الإمارات ستسحق بين كمينين

وقال العزي في تغريدة على "تويتر": "فرنسا أكدت لنا بأنها لم تعد موجودة ضمن عمليات التحالف (العدوان) في اليمن وأنها اليوم — تقف أكثر من أي وقت — مع الحل السياسي باعتباره الخيار الوحيد".
وأضاف رئيس العلاقات الخارجية في "أنصار الله" "وإذ نقدر لفرنسا هذا التوضيح الإيجابي إلا أننا نأسف لعدم وقفها صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات لحد الآن الأمر الذي سيظل يثير استياء شعبنا اليمني العظيم".
فرنساأكدت لنا بأنها لم تعدموجودةضمن عمليات التحالف(العدوان)في اليمن وأنهااليوم-تقف أكثرمن أي وقت-مع الحل السياسي باعتباره الخيارالوحيد— حسين العزي (@hussinalezzi5) July 30, 2018
وإذ نقدر لفرنساهذاالتوضيح الإيجابي إلاأننانأسف لعدم وقفهاصفقات الأسلحةمع السعوديةوالامارات لحدالآن
الأمرالذي سيظل يثير إستياء شعبنا اليمني العظيم
وبشأن معركة الحديدة، أشار نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ إلى أن الموقف الدولي يحاول أن يتبرأ منها لخطورة التبعات والتداعيات المهولة التي ستترتب عليها، وفي نفس الوقت لا يمنعها.
وأكد العزي أن ذلك "يعني أن الإمارات تحديدا ستسحق بين كمينين، الأول يمني سيحولها إلى مسرح لضربات منكلة ومرعبة، والثاني دولي سيصنع منها منصة للاحتقار العالمي والابتزاز الرهيب"، حسب تعبيره.
لخطورةالتبعات والتداعيات المهولةالتي ستترتب على معركةالحديدةتجدأن الموقف الدولي يحاول أن يتبرأمنهاوفي نفس الوقت لايمنعها مايعني أن الإمارات تحديدا ستسحق بين كمينين:— حسين العزي (@hussinalezzi5) July 30, 2018
الأول يمنى سيحول الإمارات إلى مسرح لضربات منكلةومرعبة
والثاني دولي سيصنع منها منصة للاحتقارالعالمي والابتزازالرهيب
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