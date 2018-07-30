بعد فوز حزب عمران خان…الحوثي يوجه رسالة تتعلق بمشاركة باكستان فى التحالف العربي

بارك قيادي بارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين فوز حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه عمران خان بأكبر نسبة من أصوات الباكستانيين في الانتخابات العامة التي أجريت مؤخرا.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "نبارك للشعب الباكستاني نجاح عرسه الديمقراطي، كما نبارك للدكتور عمران خان بفوز لائحته التي تحمل برنامج كسب ثقة شعبه".

ووجه الحوثي —في تغريدته- رسالة تتعلق بالحرب في اليمن ومشاركة باكستان في التحالف العربي، قائلا: "بما أن د/عمران رجل اقتصاد بالتاكيد أن رجل الاقتصاد لا يغامر أولا ويستمر في مغامرات لمعارك بعيدا عن وطنه، ولا يتحمل مبررات واقعية أو أهداف حقيقية مبنية على استراتيجيته الأمنية".

نبارك للشعب الباكستاني نجاح عرسه الديمقراطي

كمانبارك للدكتور عمران خان بفوز لائحته التي تحمل برنامج كسب ثقةشعبه

وبما ان د/عمران رجل اقتصادفبالتاكيد ان رجل الاقتصاد لايغامر أولايستمر في مغامرات لمعارك بعيدةعن وطنه ولاتحمل مبررات واقعية اواهداف حقيقية مبنيةعلى استراتيجيته الأمنية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 30, 2018

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف صرح عقب انطلاق عملية عاصفة الحزم يوم 26 آذار/ مارس الماضي بأن بلاده سترد على أي تهديد لأمن السعودية.

بينما عبرت المعارضة الباكستانية عن رفضها مشاركة الجيش الباكستاني في الحرب باليمن، إذ حذر زعيم المعارضة البرلمانية خورشيد شاه، الحكومة، من اتخاذ أي قرار بإرسال الجنود الباكستانيين إلى الخارج أو المشاركة في الحرب مع أي طرف أو ضده، ودعا الحكومة إلى محاولة لعب دور وساطة يجنب الدول الإسلامية مزيدا من النزاعات التي تقسمها.

وكانت الانتخابات العامة الباكستانية قد أسفرت 25 يوليو/ تموز الجاري عن فوز حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه عمران خان بأكبر نسبة من الأصوات، بحسب رويترز.

وحصل حزب خان على 16.86 مليون صوت في أداء جاء أفضل من المتوقع وفي هزيمة ساحقة لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف الذي جاء في المركز الثاني وحصل على 12.89 مليون صوت.