تونس... عمال المطارات يلغون إضرابا بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاثنين، إنه ألغى إضرابا لعمال وموظفي ديوان الطيران المدني والمطارات كان مقررا يومي الأربعاء والخميس بعد أن توصل لاتفاق مع الحكومة لتفادي تعطيل حركة السياحة التي تشهد انتعاشا.

وقال الاتحاد التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، في بيان إنه "حرصا على إنجاح الموسم السياحي وموسم الحج وتغليبا لمصلحة البلاد ونتيجة تلبية الطرف الوزاري لأغلب مطالب قطاع الطيران المدني والمطارات.. وقع التوصل إلى اتفاق مهم إثر جلسة برئاسة الحكومة بحضور الكاتب العام للنقل والنقابات الأساسية للطيران المدني والمطارات بالجهات والكاتب العام للحكومة ووزير النقل".

© REUTERS / Umit Bektas بالفيديو... قطار يسير دون سائق في تونس

وأضاف "تم توقيع اتفاق إلغاء الإضراب المقرر في الأول والثاني من أغسطس/ آب المقبل بديوان الطيران المدني والمطارات".

وقال مسؤول نقابي، في وقت سابق، إن موظفي ديوان الطيران المدني والمطارات التونسي يعتزمون الإضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس "احتجاجا على عدم احترام السلطات لإلتزاماتها بعد الاتفاقات السابقة".

ووفقا لـ"رويترز"، من شأن إضراب في المطارات أن يلحق الضرر بقطاع السياحة في البلد الواقع بشمال أفريقيا والذي يتعافى منذ شن مسلحون هجمات في 2015 تسببت في مقتل عشرات الأجانب.

وزار نحو 3.23 مليون سائح تونس في الفترة من أول يناير/ كانون الثاني حتى الـ 30 من يونيو/ حزيران، بزيادة قدرها 26 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام وفقا لأرقام رسمية. كما زادت إيرادات السياحة 40 بالمئة إلى 522 مليون دولار.