لأول مرة... مهام قتالية جديدة لأمن الدولة السعودي

ويشارك جهاز أمن الدولة في موسم الحج لأول مرة هذا العام، بقوات متخصصة في مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
ويعمل الجهاز على مواجهة "خطر وتحديات الجماعات والتنظيمات الإرهابية المستهدفة للسعودية عبر عناصر خارجية".
#أخبار_الشرقية أمــن الدولة: عين أخرى لحماية الحجاج https://t.co/gZ8MDQOcKV pic.twitter.com/TUR54kb5LU— أخبار الشرقية (@sharq_news) July 31, 2018
كما تعمل قوات الطوارىء الخاصة على مواجهة الجماعات الإرهابية لما لديها من "آليات عسكرية وأسلحة متطورة تمكنها من تحقيق أهدافها بشكل كبير".
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