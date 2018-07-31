لأول مرة... مهام قتالية جديدة لأمن الدولة السعودي

عدد من المهام الجديدة يبدأ في تنفيذها جهاز أمن الدولة السعودي، لأول مرة هذا العام، بعد إنشائه حديثا.

ويشارك جهاز أمن الدولة في موسم الحج لأول مرة هذا العام، بقوات متخصصة في مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ويعمل الجهاز على مواجهة "خطر وتحديات الجماعات والتنظيمات الإرهابية المستهدفة للسعودية عبر عناصر خارجية".

كما تعمل قوات الطوارىء الخاصة على مواجهة الجماعات الإرهابية لما لديها من "آليات عسكرية وأسلحة متطورة تمكنها من تحقيق أهدافها بشكل كبير".