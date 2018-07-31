أنقرة ترد على مزاعم "مقتل جنرال قطري" على يد ضابط تركي في الدوحة

علقت السلطات التركية على الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بشأن مقتل ضابط قطري على يد آخر من القوات التركية في قطر.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، نقلا عن مصادر عسكرية تركية، إن هذه الأنباء غير صحيحة.

وتناقلت مواقع إنترنت وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعاءات تزعم أن "ضابطًا تركيا أطلق النار على جنرال قطري وأصابه في رأسه فأرداه قتيلا". وذكرت المواقع والحسابات أن الضابط القطري المقتول هو نائب قائد قوات لخويا (الأمن الداخلي) ، اللواء محمد بن عبد العزيز بن ناصر العطية.

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مقتل اللواء: محمد بن عبدالعزيز بن ناصر العطيه نائب قائد قوات لخويا بطلق ناري في الرأس في ساعه متأخره من مساء أمس علي يد ضابط تركي

أثر مشادة حصلت بينهما أمام قصر الوجبة.

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.#قطر #الدوحة #مقتل_ضابط_قطري pic.twitter.com/EImec47hxx — مغردون للوطن (@wa6ani_1) July 28, 2018

وأكدت المصادر العسكرية أن "المزاعم المذكورة لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

بدورها، أكدت صحيفة "العرب" القطرية نبأ وفاة اللواء القطري، وقالت إنه توفي صباح الجمعة عن عمر يناهز الستين عاما، دون التطرق إلى سبب الوفاة، أو التعليق بالنفي أو الإيجاب على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.