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    القوات العراقية تتجه نحو كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    الشرطة العراقية تدمر بقايا "داعش" في أغنى مدن البلاد

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    شرعت قطعات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم، في عملية تفتيش عن بقايا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في أكثر من 10 مناطق، بمحافظة كركوك، الأغنى نفطيا، شمال العاصمة بغداد.

    وأعلن الناطق مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، مساء اليوم، أن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك تشرع بتفتيش مناطق وقرى، في المحافظة.

    القوات العراقية في كركوك
    © REUTERS / STRINGER
    القوات العراقية تطهر معمل غاز وترفع مخلفات لـ"داعش" غربي البلاد

    وعدد رسول القرى والمناطق التي شملتها العملية وهي:

    (تل الشعير _كوديلة _ بير مهيدي _ قوح _ محسن اوى _ كوتون الأولى _ كوتون الثانية _ سلسلة جبال كاني كوبلان _ معمل الجص _ تل تويم _ داود العلوكة _ علي غير).

    وكشف رسول عما أسفرت العملية عنه، من رفع 24 عبوة ناسفة، وتفجير عبوتين ناسفتين تحت السيطرة والقبض على متهم مطلوب على وفق المادة 4/1 إرهاب.

    واختتم الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، بعثور القطعات على 7 بنادق كلاشنيكوف، ومخزنين و345 إطلاقة، منوها إلى تمكن القوات من تدمير 3 مضافات لعصابات "داعش" الإرهابية، وضبط صاروخ قديم محلي الصنع على شكل عبوة.

    وتعتبر محافظة كركوك الواقعة شمال العاصمة بغداد، من المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور، بين المركز وإقليم كردستان، وهي من أغنى مدن البلاد والمنطقة، نفطيا.

    وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

    وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

    ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.

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    أخبار العراق اليوم, القوات العراقية, العراق
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