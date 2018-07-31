دي ميستورا يعقد مشاورات مع الدول الضامنة حول "الدستورية السورية" مطلع سبتمبر

سوتشي- سبوتنيك. وقال بيان، صادر عن اليوم الثلاثاء، إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا سيجري محادثات رسمية مع ممثلي الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، لبدء صياغة اللائحة الدستورية السورية في أوائل سبتمبر في جنيف".
أوضح البيان أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة أجرى مناقشات مثمرة مع الدول الضامنة بشأن تشكيل اللجنة الدستورية المستقبلية وعملها.
وتابع: "شهد اللقاء تبادلات مفيدة حول تشكيل اللجنة الدستورية، تمشيا مع المعايير المبينة في القرار 2254 (2015) وبيان سوتشي النهائي، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى المتعلقة بتشكيل وعمل اللجنة الدستورية".
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