دي ميستورا يعقد مشاورات مع الدول الضامنة حول "الدستورية السورية" مطلع سبتمبر

أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أنه سيتم عقد مشاورات مع ممثلي الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية، في جنيف مطلع شهر سبتمبر المقبل.

سوتشي- سبوتنيك. وقال بيان، صادر عن اليوم الثلاثاء، إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا سيجري محادثات رسمية مع ممثلي الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، لبدء صياغة اللائحة الدستورية السورية في أوائل سبتمبر في جنيف".

© Sputnik . Ammar zarea مصدر: دي ميستورا يقدم تقريرا حول القائمة غير النهائية للجنة الدستورية

وتابع البيان: "يتطلع المبعوث الخاص إلى عقد مشاورات رسمية مع جمهورية إيران الإسلامية وروسيا وتركيا تركيا، في أوائل سبتمبر في جنيف، من أجل البدء في وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية".

أوضح البيان أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة أجرى مناقشات مثمرة مع الدول الضامنة بشأن تشكيل اللجنة الدستورية المستقبلية وعملها.

وتابع: "شهد اللقاء تبادلات مفيدة حول تشكيل اللجنة الدستورية، تمشيا مع المعايير المبينة في القرار 2254 (2015) وبيان سوتشي النهائي، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى المتعلقة بتشكيل وعمل اللجنة الدستورية".