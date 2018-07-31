عودة 15 بحارا إلى أوكرانيا من سلطنة عمان بعد احتجازهم لمدة عامين

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن 15 بحارا أوكرانيا من طاقم سفينة "فري نبتون" عادوا من سلطنة عمان إلى الوطن.

موسكو — سبوتنيك. وكان البحارة على متن السفينة منذ صيف عام 2016، بسبب تأخر دفع الأجور من قبل مالك السفينة.

© Fotolia / aviavlad أوكرانيا تدرس اتخاذ خطوة جديدة بشأن نزاع حول السكك الحديدية مع روسيا

وقال المكتب القنصلي للوزارة في بيان نشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خمسة عشر بحارا من سفينة فري نبتون عادوا إلى أوكرانيا ، حيث استغرقت الرحلة إلى الوطن أكثر من عام ونصف العام، مصحوبة بمفاوضات نشطة مع مالك السفينة وسلطات الموانئ ووكالات إنفاذ القانون في عمان".

يذكر أن 12 بحارا أوكرانيا من أفراد طاقم ناقلة الحاويات "ميكونغ سبيريت"، عادوا أيضا إلى الوطن، حيث كانوا محتجزين من قبل حرس الحدود اليوناني في عام 2017 للاشتباه بهم بتهريب الأسلحة.