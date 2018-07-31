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    محمد علي الحوثي

    مبادرة جديدة... الحوثي يعلن قرارا عسكريا لأول مرة من طرف واحد

    المركز الإعلامي للثورة
    العالم العربي
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    أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، وقف العمليات العسكرية البحرية، من طرف واحد، في استجابة منه على مبادرة الشخصيات الإسلامية.

    وطرح الحوثي، مبادرة جديدة، على حساب منسوب له عبر "تويتر"، تدعو لوقف العمليات العسكرية البحرية من طرف واحد، مطالبا التحالف العربي بوقف عملياته العسكرية في البحر لمدة محدودة قابلة للتمديد حقنا للدماء اليمنية.

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    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    ونوه، إلى إمكانية وقف العمليات العسكرية في كل الجبهات، إذا قوبلت مبادرته بخطوة مماثلة من القوات الحكومية وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

    وقال: "من منطلق الحرص على الدماء اليمنية وانطلاقا من القيم والمبادئ الدينية والإنسانية وتعظيما لشعائر الله والأشهر الحرم واستجابة وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام سواء ما كانت في صورة مبادرة تبنتها الشخصيات العربية أو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي والدول الداعمة للسلام، نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة للتمديد".

    — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 31, 2018

     

     

    وأعرب رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا في اليمن عن تمنياته من السلطات الحكومية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى خطوة مماثلة من أجل إحلال السلام، على حد قوله.

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