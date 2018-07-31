فيديو لتدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

قال مصدر للموقع الإلكتروني "المصدر نيوز"، اليوم الاثنين، إن مسلحين حاولوا مهاجمة القاعدة الجوية الروسية "حيميم" في سوريا باستخدام طائرة من دون طيار.

ووفقاً للمصدر، تمكنت الطائرة من دون طيار من الاقتراب من المنطقة الشمالية الشرقية من قاعدة حميميم الجوية، ولكن تم إسقاطها بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير إس-1".

وأضاف المصدر أن الطائرة بدون طيار نقلت من منطقة جسر الشغور إلى جنوب غرب إدلب.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين أطلقوا طائرة مسيرة باتجاه قاعدة حميميم الجوية في سوريا وتم تدميرها والقاعدة تعمل بشكل طبيعي.

وقال قائد المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف في مؤتمر صحفي: "في الساعات المظلمة من يوم 29 تموز/ يوليو، التقطت أجهزة مراقبة الأجواء في قاعدة حميميم الروسية طائرة دون طيار، أطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة غير القانونية. تم تدمير الهدف الجوي على مسافة آمنة من القاعدة الجوية بأسلحة المناوبة المضادة للطيران".

ونشر في الإنترنت فيديو لتدمير الطائرة