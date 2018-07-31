خارجية فلسطين تدين زيارات السفير الأمريكي للمستوطنات

أدانت الخارجية الفلسطينية "الزيارات الاستفزازية" التي يقوم بها السفير الأمريكي للمستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن موقف الإدارة الأمريكية "غير قانوني وغير شرعي، وتتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي"، حسب وكالة أنباء فلسطين.

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وأضافت الوزارة أن "الزيارات الأمريكية الرسمية تحظى بشكل دائم بترحيب قادة المستوطنين الذين يصفونها بأنها تأكيد على دعم الإدارة الأمريكية للاستيطان والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وجددت الوزارة إدانتها لما قام به النائب الأمريكي، داغ لامبورانلسن، بسن قوانين جديدة تعترف فقط بـ40 ألف لاجىء فلسطيني.

ورأت الوزارة أن إدارة ترامب وأركانها ماضية فى الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية.