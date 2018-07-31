تسجيل
14:12 31 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عبد الله الثاني ملك الأردن

    بعد هدوء الاحتجاجات... الأردن يرفع أسعار الوقود

    © REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت الحكومة الأردنية عبر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، رفع أسعار المحروقات في السوق المحلية، وذلك بداية من الشهر المقبل.

    قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، إن الحكومة سترفع أسعار المشتقات النفطية الأساسية بمقدار قرش لكل صنف (بنزين وديزل وكاز) بداية الشهر المقبل، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.

    وأوضحت الوزيرة أنه تبعا لارتفاع الأسعار في السوق العالمية في الفترة الأخيرة من الشهر الحالي، ارتفعت كلف المشتقات النفطية.

    الأردن بعد إعدام معاذ الكساسبة
    © AFP 2018 / STR
    مظاهرات في الأردن احتجاجا على استيراد الغاز من إسرائيل

    وقالت الوزيرة، في رد على أسئلة "الغد" إن "تغير الأسعار في الفترة المتبقية من الشهر الحالي قد يؤثر على قيم الرفع لكن التأثير سيكون ليس كبيرا".

    وأرجعت زواتي الزيادة المحتملة، والمنتظر الإعلان عنها مساء اليوم إلى الارتفاع الذي طرأ على معدل السعر العالمي في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي لأسباب عالمية أهمها ارتفاع الأسعار في السوق العالمية بعد وقف السعودية لعملية الاستيراد من خلال مضيق باب المندب".

    وأكدت الوزيرة أن التسعيرة المقبلة سوف تحتسب وفقا لمعدل السعر في شهر يوليو/تموز؛ أي خلال الأيام الثلاثين التي تسبق موعد التسعير، رغم أن الأسعار المعمول بها طيلة يوليو لا تعكس معدل السعر الذي كان في الشهر الذي سبقه، بل ما كانت عليه في شهر أبريل/ نيسان.

    ويشار إلى أن الأسعار المحلية للبنزين بأنواعه والديزل والكاز لم يتم رفعها منذ 1/5/2018 ولم يتم عكس الارتفاع العالمي في تسعيرة شهري يونيو ويوليو، وبناء عليه، بقي سعر البنزين 90 عند 815 فلسا للتر و95 عند 1050 فلسا للتر والديزل والكاز عند 615 فلسا للتر.

    وكانت الحكومة قد أقرت رفع الأسعار بالإضافة إلى ضرائب قدرها 5.5 في المئة لأسعار المحروقات، و19 في المئة في أسعار الكهرباء، يونيو/حزيران الماضي، لكن الملك عبدالله الثاني أمر بتجميد تلك الزيادات بسبب الاحتجاجات الغاضبة التي تعم البلاد لمدة شهر.

    رئيس الحكومة الأردنية المكلف عمر الرزاز
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    حراسات خاصة وطائرة هيلكوبتر... الرزاز يرد على الأنباء المثيرة للجدل

    وتظاهر الآلاف من الأردنيين من مختلف النقابات المهنية والجمعيات والنشطاء وغيرهم في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح، وفي الأول من يونيو، أوعز الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار الوقود خلال شهر رمضان.

    وفي الرابع من يونيو واصل المتظاهرون الاحتجاجات في معظم المدن وأمام البرلمان لأربع ليال متتالية، واستقال رئيس الوزراء هاني الملقي، وفي اليوم ذاته، كلًّف الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

    انظر أيضا:

    الكويت تكشف عن حجم استثماراتها في الأردن
    الأردن يبحث إعادة توطين سوريين مع دول أوروبية
    وسائل إعلام: نقل أعضاء "الخوذ البيضاء" إلى الأردن عبر إسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأردن, رفع أسعار الوقود, الحكومة الأردنية, عبد الله الثاني, السعودية, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثلة الإسبانية بينلوبي كروز
    تعرف على أجمل السمراوات في العالم
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك