البشير يعلن خطوة جديدة في الحرب على "القطط السمان"

أقدم الرئيس السوداني عمر البشير على خطوة جديدة، في إطار الحرب التي أعلنها على من أطلق عليهم "القطط السمان".

افتتح الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الاثنين، مقرا لجنة تحقيقات جرائم الفساد وهي وحدة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، أنشأت حديثا ضمن حملة أطلقها الرئيس لمحاصرة الفساد ومن أسماهم بـ "القطط السمان"، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

© AP Photo / Abd Raouf البشير يهدد بضرب "القطط السمان" (فيديو)

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش والنائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد.

وقال البشير مخاطبا حفل الافتتاح إنه مهموم بمكافحة الفساد باعتباره "سوس ينخر في عضد الدولة والمجتمع ويخلق طبقات طفيلية".

وأوضح أن الدولة استنت كثيرا من الإجراءات والقوانين وعملت على تقوية مركز المراجع العام لجمهورية السودان حرصا منها على صون المال العام وأضاف أن تقوية المراجع العام كان الهدف منها محاربة الفساد والتجاوزات على المال العام.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH خبر يزلزل الرأي العام في السودان... والمخابرات تصدر بيانا عاجلا

وقال الرئيس إنه "بقيام هذه الوحدة المتكاملة والتي تحوي في داخلها ممثلين لمختلف أجهزة الدولة نستطيع أن نطمئن على حراسة المال العام".

من جانبه أكد مدير الأمن أن الوحدة تعنى بمحاصرة ظواهر الفساد والعمل على استئصالها مبينا أن الوحدة تعد لتجميع خبرات من مؤسسات مختلفة حيث تم انتداب خبراء لها من ديوان المراجع العام والبنك المركزي والقضاء والنيابة العامة وديوان الضرائب وهيئة الجمارك للعمل جنبا الى جنب مع ضباط من جهاز الأمن والمخابرات.

وأفاد أن الغرض من إنشاء الوحدة هو التحقيق المتكامل والدقيق في قضايا الفساد مشيرا إلى أنها "ستعمل على الفرز بين الغث والثمين والصحيح والخطأ حتى نصل الى حقيقة أن هناك قضية فساد أم لا؟".

وفي فبراير الماضي، شدد الرئيس السوداني على الاستمرار بمحاربة الفساد ومطاردة "القطط السمان"، مؤكدا أن تلك الحرب عليهم لن تتوقف حتى تحقق أهدافها.