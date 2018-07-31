العراق يعلن عودة نحو 2600 نازح من المخيمات إلى ديارهم في محافظة نينوى

أعلنت وزارة الهجرة العراقية، صباح اليوم الثلاثاء، عودة نحو 2600 نازح من المخيمات إلى مناطق سكنهم الأصلية، بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

بغداد- سبوتنيك. وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة علي عباس جهاكير، في بيان، إن "مخيمات الوزارة في محوري شرق وجنوب المحافظة شهدت عودة 2.594 إلى أماكن سكناهم الأصلية في مناطق ساحلي الموصل الأيمن والأيسر، فضلا عن أقضية سنجار، ومخمور، والبعاج والحضر، ونواحي تلكيف، ربيعة، زمار والقيروان) في نينوى".

© AFP 2018 / Zaid Al-Obeidi في ذكرى تحريرها من "داعش"... متى يتم إعمار الموصل

وأوضج جهاكير أن "الوزارة، بالتعاون مع وزارة النقل والعمليات المشتركة، خصصت للأسر العائدة حافلات وباصات لنقلهم و نقل ممتلكاتهم مجانا".

يذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق أعلنت في حزيران/يونيو الماضي عودة قرابة نصف مليون نازح إلى مناطقهم في نينوي.

وأعلن العراق، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا]، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

لكن مسلحي التنظيم الإرهابي يقومون، بين وقت وآخر، باستهداف المناطق التي فقدوا السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات.

كما تواصل القوات الأمنية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.