محكمة إسرائيلية تعاقب شاعرة فلسطينية بالسجن بسبب قصيدة

ويرجع أصل الاتهام الموجه إلى طاطور إلى قصيدة نشرتها مؤخرا، قالت عنها المحكمة إنها تحرض ضد الجيش الإسرائيلي.
وأضافت: "طاطور البالغة من العمر 36 عاما نشرت قصيدة في وسائل التواصل الاجتماعي قبل ثلاث سنوات مناوئة لجنود جيش الدفاع".
وتعرضت طاطور منذ نحو ثلاثين شهرا للملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية التي فرضت عليها اعتقالا منزليا واقتادتها للتحقيق بعد نشرها القصيدة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كما تعرض منزل عائلتها للاقتحام من قبل أجهزة الأمن مرات عدة.
وكانت طاطور قد نشرت في عام 2015 قصيدة بعنوان "قاوم يا شعبي قاوم"، وذلك في أعقاب جريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير وإحراق جثته على يد مستوطنين إسرائيليين.
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