محكمة إسرائيلية تعاقب شاعرة فلسطينية بالسجن بسبب قصيدة

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء 31 يوليو/ تموز، بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر على الشاعرة دارين طاطور من قرية "الرينة" شمال مدينة الناصرة بعد إدانتها بـ "التحريض ضد الجيش الإسرائيلي".

ويرجع أصل الاتهام الموجه إلى طاطور إلى قصيدة نشرتها مؤخرا، قالت عنها المحكمة إنها تحرض ضد الجيش الإسرائيلي.

© Sputnik . Vlademir Astapkovich محكمة إسرائيلية تفرض الإقامة الجبرية على مراسل قناة "العالم" الإيرانية بالجولان

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "حكمت محكمة الصلح في الناصرة على الشاعرة دارين طاطور بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر بعد إدانتها بالتحريض على الإرهاب ودعم تنظيم إرهابي".

وأضافت: "طاطور البالغة من العمر 36 عاما نشرت قصيدة في وسائل التواصل الاجتماعي قبل ثلاث سنوات مناوئة لجنود جيش الدفاع".

وتعرضت طاطور منذ نحو ثلاثين شهرا للملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية التي فرضت عليها اعتقالا منزليا واقتادتها للتحقيق بعد نشرها القصيدة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كما تعرض منزل عائلتها للاقتحام من قبل أجهزة الأمن مرات عدة.

وكانت طاطور قد نشرت في عام 2015 قصيدة بعنوان "قاوم يا شعبي قاوم"، وذلك في أعقاب جريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير وإحراق جثته على يد مستوطنين إسرائيليين.