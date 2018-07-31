تسجيل
15:42 31 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    مباحثات حول سوريا في أستانا

    محلل سياسي: روسيا تمتلك خريطة طريق لحل الأزمة السورية بما فيها "اللاجئون"

    Sputnik
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال المحلل السياسي نضال السبع، إن نقل اجتماعات أستانا إلى سوتشي، ضرورة للأطراف المشاركة، كما أنه يعد انتصارا كبيرا لروسيا.

    وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سوف يبحث تشكيل اللجنة الدستورية، وخفض التصعيد في إدلب، بالإضافة إلى موضوع المعتقلين والمفقودين، كما أن الجانب الروسي يدفع باتجاه إدخال بند عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

    عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين
    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    "مشروع تجريبي" للإفراج عن المعتقلين في سوريا ونتائج هامة متوقعة من "أستانا 10"

    وتابع: "نقل الاجتماعات من أستانا إلى سوتشي مؤشر واضح على أن موسكو تولي أهمية خاصة لهذا المسار، وهي تبحث عن تحقيق نجاح سياسي، إذ إن موسكو لا يمكن أن تقبل بنقل المسار لأراضيها إلا بعد يقينها أن هذا المسار يتجه  نحو النجاح الكبير".

    وأوضح المحلل السياسي المتخصص في الشأن السوري، أن أستانا احتضنت تسع جولات، تمكنت روسيا خلال هذه الجولات من تحقيق الكثير من الإنجازات عبر اعتماد سياسة خفض التصعيد، التي فتحت الأبواب أمامها لتحقيق الانتصارات العسكرية، خاصة بعد فصلها الفصائل المعتدلة عن تلك المتطرفة.

    ولفت السبع إلى أن عقد الاجتماع في هذا التوقيت، هو حاجة وضرورة لكل الأطراف المشاركة، فالمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يسعى خلف اللجنة الدستورية لتنفيذ ما تم إقراره في سوتشي بين المعارضة والحكومة السورية، والجانب التركي يريد أمرين: أولهما بحث مصير إدلب، خاصة أن جزء من فصائل المعارضة المتواجدة هناك على علاقة مع الجانب التركي، والثاني أن تفهم من موسكو حقيقة التفاهم الجديد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

    أما المعارضة السورية — والحديث للسبع- فهي تذهب إلى سوتشي من أجل ضمان خفض التصعيد في إدلب، خاصة أن هذا الاتفاق ينتهي في منتصف سبتمبر/أيلول، وليقينها أن الجيش العربي السوري يستعد لشن معركة كبيرة هناك، كما أنها تريد أن تبحث موضوع المعتقلين والمفقودين حسبما تم الاتفاق عليه سابقا في آستانا.

    وأشار إلى أن موسكو من جانبها تسعى إلى فرض موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على أجندة سوتشي، وهي تريد أن تشرك الأطراف الإقليمية المشاركة في سوتشي بهذا الجهد، خاصة أن هذا الأمر هو ضرورة سورية وتركية وأردنية ولبنانية، خاصة أن موسكو منذ تدخلها العسكري في سوريا، عام 2015 أسهمت بعودة  1.2 مليون مواطن سوري إلى مدنهم وقراهم، بعد طرد التنظيمات الإرهابية منها.

    المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا
    © AP Photo / Bebeto Matthews
    دي ميستورا يناقش في سوتشي إنشاء لجنة دستورية سورية خارج إطار "أستانا"

    وأكد السبع أن روسيا تسعى الأن لوضع آلية —مع الدول التي تستضيف اللاجئين- لتوفير الظروف الأمنة لعودتهم، وهذا ما بحثه الوفد الروسي مؤخرا في لبنان، عندما التقى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، حيث تم الاتفاق على وضع آليات تفتح الأبواب أمام عودة اللاجئين السوريين لديارهم من خلال لجان عسكرية روسية من قاعدة حميميم العسكرية، وضباط روس في سفارتي لبنان وسوريا، بالإضافة للواء عباس ابراهيم وشخصية أمنية سورية رفيعة، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.

    وأردف: "أهمية هذا الاجتماع أيضا أنه يأتي بعد زيارة وزير الخارجية الروسي لتل ابيب ولقائه بنيامين نيتنياهو، وعرض الجانب الروسي إبعاد إيران عن حدود الجولان بمسافة 100 كيلو متر، ما يعني أن الجانب الروسي غير مستعد في هذه الفترة، لمطالبة إيران بالخروج من سوريا، لأن موسكو تتحضر في هذه الأثناء لاستكمال الحرب على الإرهاب، عبر عملية عسكرية كبيرة تتحضر لها في إدلب، وهي بحاجة للخبرات الإيرانية لمساندتها على الأرض".

    وشدد على أن "موسكو أخذت على عاتقها مسؤولية ترتيب البيت السوري، وهي  -بتقديري- تمتلك خريطة طريق للحل، وما دعوة هذه الأطراف إلى سوتشي إلا تنفيذ دقيق لهذه الخطة، التي تعتمد على مكافحة التنظيمات الإرهابية من داعش لجبهة النصرة للقاعدة، وعمل تسويات مع الأطراف السورية التي تقبل بالحل عبر تسليم السلاح، وإطلاق مسار تعديل الدستور مع خطة واضحة لعودة اللاجئين، ومن ثم لعب دور الضامن الأمني بين الأطراف المختلفة في سوريا، من أجل انسحاب الجميع وعودة الجيش العربي السوري إلى بسط سلطته على كامل الأراضي السورية، كما كان الوضع عليه قبل عام 2011.

    انظر أيضا:

    "مشروع تجريبي" للإفراج عن المعتقلين في سوريا ونتائج هامة متوقعة من "أستانا 10"
    لافرينتيف: عودة اللاجئين إلى سوريا تبحث في "أستانا 10"
    انطلاق الجولة العاشرة من المباحثات بصيغة أستانا في سوتشي بمشاورات ثنائية مغلقة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار سوريا, اجتماعات أستانا, الحكومة السورية, فلاديمير بوتين, أستانا, سوتشي, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثلة الإسبانية بينلوبي كروز
    تعرف على أجمل السمراوات في العالم
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك