الدول الضامنة لمسار أستانا تصدر مسودة البيان الختامي للقاء سوتشي

وجاء في مسودة البيان الختامي للقاء سوتشي، أن "المشاركين في الاجتماع يؤكدون على حث كل الجهود لمساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة النازحين واللاجئين".
هذا وأكدت الوثيقة اتفاق الأطراف المجتمعة على عقد اجتماع في نوفمبر/ تشرين الثاني، دون تحديد مكانه. ودعت الدول الثلاث الضامنة لـ"مسار أستانا" بشأن التسوية السورية، دول العالم لزيادة مساعداتها لسوريا.
وانطلقت، أمس الاثنين، في منتجع سوتشي جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بـ"صيغة أستانا" حول سوريا، فيما قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إن لقاءه مع الدول الضامنة كان مفيدا، حيث تم مناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية.
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