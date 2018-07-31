الدول الضامنة لمسار أستانا تصدر مسودة البيان الختامي للقاء سوتشي

أصدر المشاركون في محادثات "أستانا 10"، في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الثلاثاء، مسودة البيان الختامي حول الأزمة السورية.

وجاء في مسودة البيان الختامي للقاء سوتشي، أن "المشاركين في الاجتماع يؤكدون على حث كل الجهود لمساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة النازحين واللاجئين".

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN دي ميستورا يعقد مشاورات مع الدول الضامنة حول "الدستورية السورية" مطلع سبتمبر

وأكدت المسودة أيضاً اتفاق الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، تركيا، إيران) على استكمال جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري بما فيها قضية المعتقلين، كما أكدوا وقوفهم "ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا والدول المجاورة"، بحسب نص المسودة.

هذا وأكدت الوثيقة اتفاق الأطراف المجتمعة على عقد اجتماع في نوفمبر/ تشرين الثاني، دون تحديد مكانه. ودعت الدول الثلاث الضامنة لـ"مسار أستانا" بشأن التسوية السورية، دول العالم لزيادة مساعداتها لسوريا.

وانطلقت، أمس الاثنين، في منتجع سوتشي جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بـ"صيغة أستانا" حول سوريا، فيما قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إن لقاءه مع الدول الضامنة كان مفيدا، حيث تم مناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية.