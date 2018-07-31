تسجيل
17:12 31 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    الجيش الجزائري

    مقتل 4 مسلحين في عملية للجيش الجزائري

    © Sputnik . Twitter/alqabas
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلن الجيش الجزائري القضاء على مسلح جديد في ولاية سكيكدة، في إطار عملية أطلقها لتمشيط مناطق شرقي البلاد.

    الجزائر — سبوتنيك. وأصبح المسلح الجديد ترتيبه الرابع الذي يقتل برصاص الجيش خلال يوم واحد.

    مطار بولكوفو في سانت بطرسبورغ
    © Sputnik . Igor Russak
    الجزائر تكشف تفاصيل توقيف عدد من مواطنيها في روسيا
    وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن "وحدة من الجيش قضت اليوم على رابع إرهابي في إطار عملية تمشيط عسكرية في منطقة بيسة ببلدة عزابة في ولاية سككيدة شرقي الجزائر".

    وأكدت الوزارة مقتل ثلاثة إرهابيين، ردا على كمين إرهابي نصبته مجموعة مسلحة ضد وحدة من الجيش في منطقة.

    ولم تعلق الوزارة على تقارير أوردت سقوط عدد من جنود الجيش وإصابة عدد آخر في الكمين الإرهابي الذي نصبته مجموعة إرهابية أمس، ضد وحدة من الجيش كانت بصدد العودة من عملية تمشيط في الجبال القريبة.

    واستخدمت قوات الجيش اليوم الدبابات وطائرات عسكرية لملاحقة الإرهابيين وقصف المنطقة ومنعهم من الخروج منها حتى القضاء عليهم.

    تأتي هذه العملية لتعزز حصيلة النتائج الإيجابية المحققة من قبل الجيش في مجال القضاء على ظاهرة الإرهاب في الجزائر، إذ ارتفع عدد الإرهابيين الذين استسلموا منذ بداية السنة الجارية 2018 إلى 78 إرهابيا.

    وتباشر قوات الجيش الجزائري عمليات تمشيط وملاحقة ضد عناصر المجموعات الإرهابية في منطقتي شرقي وجنوبي البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف تطهير البلاد مما يصفها الجيش ببقايا الإرهاب.

    انظر أيضا:

    سفير الجزائر في تونس يشيد بالتعاون العسكري بين البلدين
    الجيش يقتل إرهابيين من "القاعدة" شرقي الجزائر
    العثور على فيل عمره 3 ملايين سنة في الجزائر
    الجزائر تكشف تفاصيل توقيف عدد من مواطنيها في روسيا
    عمال صينيون يحتجون في الجزائر(فيديو)
    حركة فتح تؤكد وفاة مسؤول طلابي وطبيب فلسطينيين في الجزائر بسبب الغاز
    اغتيال عالم وآخر دكتور فلسطيني من سكان غزة في الجزائر
    بالفيديو... طهي البيض تحت أشعة الشمس في الجزائر
    سفير روسيا يوضح لـ"سبوتنيك" مقتضيات التعاون مع الجزائر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجزائر, الجيش الجزائري, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات خلال مراسم الحاتفال بيوم إيفان كوبالا في بلدة كويبيشيفو في حي باختشيسرايسك
    أفضل صور "سبوتنيك" في يوليو 2018
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك