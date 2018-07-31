مقتل 4 مسلحين في عملية للجيش الجزائري

أعلن الجيش الجزائري القضاء على مسلح جديد في ولاية سكيكدة، في إطار عملية أطلقها لتمشيط مناطق شرقي البلاد.

الجزائر — سبوتنيك. وأصبح المسلح الجديد ترتيبه الرابع الذي يقتل برصاص الجيش خلال يوم واحد.

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وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن "وحدة من الجيش قضت اليوم على رابع إرهابي في إطار عملية تمشيط عسكرية في منطقة بيسة ببلدة عزابة في ولاية سككيدة شرقي الجزائر".

وأكدت الوزارة مقتل ثلاثة إرهابيين، ردا على كمين إرهابي نصبته مجموعة مسلحة ضد وحدة من الجيش في منطقة.

ولم تعلق الوزارة على تقارير أوردت سقوط عدد من جنود الجيش وإصابة عدد آخر في الكمين الإرهابي الذي نصبته مجموعة إرهابية أمس، ضد وحدة من الجيش كانت بصدد العودة من عملية تمشيط في الجبال القريبة.

واستخدمت قوات الجيش اليوم الدبابات وطائرات عسكرية لملاحقة الإرهابيين وقصف المنطقة ومنعهم من الخروج منها حتى القضاء عليهم.

تأتي هذه العملية لتعزز حصيلة النتائج الإيجابية المحققة من قبل الجيش في مجال القضاء على ظاهرة الإرهاب في الجزائر، إذ ارتفع عدد الإرهابيين الذين استسلموا منذ بداية السنة الجارية 2018 إلى 78 إرهابيا.

وتباشر قوات الجيش الجزائري عمليات تمشيط وملاحقة ضد عناصر المجموعات الإرهابية في منطقتي شرقي وجنوبي البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف تطهير البلاد مما يصفها الجيش ببقايا الإرهاب.