الجعفري: منفذو هجوم السويداء أتوا من "التنف" التي تسيطر عليها القوات الأمريكية

سوتشي- سبوتنيك وأضاف "نصر كحكومة على مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالخروج من سوريا لأن وجودهم غير شرعي".
وكان المئات قد سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء السورية، في 25 يوليو/ تموز الجاري، وقرى ومناطق تقع شرقي وشمالي المحافظة.
وانطلقت، أمس الاثنين، في سوتشي جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا. وعقدت بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة. في حين رفضت واشنطن حضور اللقاء بصفة مراقب.
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