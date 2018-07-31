أمير الكويت يؤكد للمالكي حرص بلاده على دعم العراق ومساندته

أكد أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للعراق، وأشاد بحرص نائب رئيس الجمهورية العراقي، نوري المالكي على تطوير العلاقات بين البلدين.

بغداد — سبوتنيك. وأفاد المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان أصدره عقب لقائه أمير الكويت اليوم، بأن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد وقوف بلاده إلى جانب العراق"، مشيدا بحرص المالكي على "تطوير العلاقات بين البلدين".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE بعد قرار إيران... وتأجيل التوجه للسعودية... هدية أمير الكويت تصل العراق

ومن جهته شدد المالكي على أن "المرحلة المقبلة تتطلب إيحاد آليات لتفعيل الجهد الإقليمي والدولي بشكل أكبر من أجل مواجهة التحديات، مشيدا بمواقف الكويت الداعمة للعراق ".

وأوضح البيان أن "الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها".

وعد القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، في تصريحات صحافية زيارة المالكي إلى الكويت جزءا من استراتيجيته المبنية على مسار تعزيز علاقات العراق مع دول الجوار منذ مدة تسلمه رئاسة الوزراء.

كان المالكي قد توجه إلى الكويت يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن "المالكي يلتقي خلالها عددا من المسؤولين على رأسهم أمير الكويت صباح الأحمد بهدف ترسيخ العلاقات الأخوية وتحقيق المصالح المشتركة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".