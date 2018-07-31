السراج يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة لبحث آخر التطورات في ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والنائب الأول للمجلس الأعلى ناجي مختار، وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وبحث الاجتماع، خطة لإصلاح الاقتصاد المتوقع تنفيذها قريبا والتي تستهدف دعم الاستقرار ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية الأخرى، كما أكد الجانبان على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع في المنطقة الجنوبية والإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لحل المختنقات في المرافق العامة وفقا للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من ناحية أخرى، أكد الطرفان على أهمية احترام المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متوازية على قاعدة دستورية سليمة.