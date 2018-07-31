الصدر يصدر ميثاقا وطنيا يحدد ضوابط التحالف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ميثاقا وطنيا يحدد ضوابط التحالفات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ونشر الموقع الرسمي للصدر بنود الميثاق، اليوم الثلاثاء، وجاء فيها "ينبثق من التحالف الرئاسات الثلاث وفقا لشروط توضع بالتوافق بين الكتل المتحالفة، والتأكيد على سيادة العراق، وعدم جعل القرار من خلف الحدود"، متابعا "لا تكون الرئاسات الثلاث وفقا للمحاصصة، بل وفقا للخبرة، والحزم، والشجاعة التي دعت إليها المرجعية العليا في العراق"، وفقا "للسومرية نيوز".

وأضاف الميثاق: "وضع برنامج واضح وشامل لأي تحالف كان، ويجب على الجميع الالتزام به، على أن يكون واقعيا"، موضحا "احترام رأي المرجعية العليا في النجف الأشرف ، وتوصياتها، وعدم مخالفتها".

وشدد الميثاق "لا يحق لأي حزب الانسحاب من التحالف ما لم يكن وفق حجج منطقية".

وتشهد الساحة السياسية في العراق، حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.