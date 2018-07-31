الصدر يصدر ميثاقا وطنيا يحدد ضوابط التحالف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

ونشر الموقع الرسمي للصدر بنود الميثاق، اليوم الثلاثاء، وجاء فيها "ينبثق من التحالف الرئاسات الثلاث وفقا لشروط توضع بالتوافق بين الكتل المتحالفة، والتأكيد على سيادة العراق، وعدم جعل القرار من خلف الحدود"، متابعا "لا تكون الرئاسات الثلاث وفقا للمحاصصة، بل وفقا للخبرة، والحزم، والشجاعة التي دعت إليها المرجعية العليا في العراق"، وفقا "للسومرية نيوز".
وشدد الميثاق "لا يحق لأي حزب الانسحاب من التحالف ما لم يكن وفق حجج منطقية".
وتشهد الساحة السياسية في العراق، حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
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