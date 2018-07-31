قائد ميداني: الجيش السوري ينهي وجود "داعش" في ريف درعا بالكامل

أنهي الجيش السوري وجود تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، اليوم الثلاثاء 31 يوليو/ تموز، من ريف درعا بالكامل، بعد بسطه السيطرة على كامل منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي.

دمشق- سبوتنيك وقال قائد ميداني سوري، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري أنهي وجود تنظيم داعش في ريف درعا".

© Sputnik . Firas al-Ahmad الجيش السوري يستعيد آخر مواقع "داعش" بريف درعا

وأضاف المصدر أن "الجيش السوري قضى على أي وجود لتنظيم داعش بعد استعادته كامل منطقة حوض اليرموك بريف درعا الجنوبي الغربي".

وتابع القائد أن "استعادة الجيش السوري لكامل حوض اليرموك جاءت بعد سيطرته على قرى بيت آرة والكوية والقصير الواقعة قرب سد الوحدة السوري الأردني".

وكان الجيش العربي السوري قد تمكن، أمس الاثنين، من تطهير بلدتي النافعة وجملة والمزارع المحيطة بها في حوض اليرموك بريف درعا الغربي.