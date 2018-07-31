الجعفري: سلمنا قائمة أولية بالمفقودين والمختطفين الموجودين لدى المنظمات الإرهابية

كشف رئيس الوفد السوري إلى محادثات "أستانا 10"، بشار الجعفري، أن سوريا قامت بتسليم قائمة أولية بالمفقودين والمختطفين الموجودين لدى المنظمات الإرهابية مشيرا إلى أنها قابلة للتطوير بعد استلام قائمة مماثلة.

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وأكد الجعفري أن نتائج الجولة العاشرة من محادثات أستانا في سوتشي كانت مثمرة وأنتجت بعض الأفكار المهمة ولا سيما مناقشة عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

مشيرا إلى أن المعوق الرئيسي لعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم هو الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي… "ونطالب برفع هذه الإجراءات فورا." بحسب ما نقلته وكالة "سانا".

وأشار الجعفري إلى أن هناك تقدما تحقق في ملف المفقودين والمخطوفين خلال الجولة العاشرة من محادثات أستانا في سوتشي، مؤكدا أن الحكومة السورية تشجع بقوة عمليات المصالحة المحلية… وإذا عادت إدلب عبر هذه المصالحات فهذا أمر جيد وإلا فمن حق الجيش العربي السوري استعادتها عبر عملية عسكرية.