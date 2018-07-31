إقبال على وقود السفن في الإمارات لمخاوف من تلوثه في سنغافورة

وأفادت مصادر وتحذير نشرته شركة لمسوح وقود السفن، أن وقود سفن ملوثا اكتشف في سنغافورة، أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، عقب تقارير عن تموين أكثر من 100 سفينة بوقود ملوث مماثل بساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة وبنما وجزر الأنتيل الهولندية، وفقا لـ"رويترز".
ورفض التاجر الكشف عن اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.
وقال إن مكاتب شركته في سنغافورة وموردين آخرين لوقود السفن في المدينة، تلقوا في الفترة الأخيرة شكاوى بشأن الجودة من عملاء زودت سفنهم بوقود ملوث في سنغافورة.
ورغم الانخفاض الحاد في مبيعات وقود السفن العام الماضي، بسبب الأزمة الدبلوماسية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، مازالت الفجيرة من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود.
وتراجعت مبيعات الوقود البحري في الفجيرة إلى ما بين 600 و700 ألف طن شهريا في 2018، مقارنة مع متوسط شهري مليون طن في النصف الأول من العام الماضي بحسب مصادر تجارية.
وباعت سنغافورة أكثر من 2.4 مليون طن من وقود السفن شهريا في 2017.
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