إقبال على وقود السفن في الإمارات لمخاوف من تلوثه في سنغافورة

قالت ثلاثة مصادر، إن الطلب على إمدادات وقود السفن في مركز الفجيرة النفطي في الإمارات، ارتفع كثيرا، مع محاولة السفن تفادي التزود بزيت وقود ملوث في سنغافورة أضر بمحركات السفن في الآونة الأخيرة.

وأفادت مصادر وتحذير نشرته شركة لمسوح وقود السفن، أن وقود سفن ملوثا اكتشف في سنغافورة، أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، عقب تقارير عن تموين أكثر من 100 سفينة بوقود ملوث مماثل بساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة وبنما وجزر الأنتيل الهولندية، وفقا لـ"رويترز".

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وقال تاجر وقود سفن في دبي ، يعمل مع شركة توريد وقود سفن عالمية: "تلقينا سبعة أو ثمانية استفسارات يوميا في الأسبوع الماضى لكن من الخميس حتى أمس بلغ العدد 17 أو 18 استفسارا يوميا".

ورفض التاجر الكشف عن اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

وقال إن مكاتب شركته في سنغافورة وموردين آخرين لوقود السفن في المدينة، تلقوا في الفترة الأخيرة شكاوى بشأن الجودة من عملاء زودت سفنهم بوقود ملوث في سنغافورة.

ورغم الانخفاض الحاد في مبيعات وقود السفن العام الماضي، بسبب الأزمة الدبلوماسية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، مازالت الفجيرة من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود.

وتراجعت مبيعات الوقود البحري في الفجيرة إلى ما بين 600 و700 ألف طن شهريا في 2018، مقارنة مع متوسط شهري مليون طن في النصف الأول من العام الماضي بحسب مصادر تجارية.

وباعت سنغافورة أكثر من 2.4 مليون طن من وقود السفن شهريا في 2017.