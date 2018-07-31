الجعفري: تركيا تنقض تعهداتها في "أستانا" وتكرر تصرفات الاحتلال الإسرائيلي

أعلن رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات أستانا، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التركية تنقض تعهداتها التي وافقت عليها ضمن مسار أستانا، وتكرر تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.

سوتشي — سبوتنيك. وقال الجعفري في مؤتمر صحفي: "التجاوزات التي قامت بها إسرائيل في الجنوب السوري تقودنا حتما للحديث عن إجراءات مماثلة قام بها الجانب التركي في الشمال.

© Sputnik . Nina Zotina الدول الضامنة لمسار أستانا تصدر مسودة البيان الختامي للقاء سوتشي

وأضاف الجعفري: "بالنسبة للسلطات التركية للمرة العاشرة تنقض تعهداتها التي وافقت عليها في البيان الختامي لأستانا… السلطات التركية لم تحترم التزاماتها في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأفاد الجعفري بأن "السلطات التركية فرضت رفع الأعلام التركية على الأبنية الحكومية السورية في المناطق التي تحتلها" كما " قامت سلطات الاحتلال التركي باستبدال الهوية السورية بهوية تركية في المناطق التي احتلتها وبهذا كررت تركيا ما قامت به إسرائيل في الجولان المحتل"

وأشار الجعفري إلى أن "تركيا هي الطرف الوحيد في مسار أستانا الذي ينتهك التزاماته".

وانطلقت، أمس الاثنين، في منتجع سوتشي جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بـ"صيغة أستانا" حول سوريا، فيما قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إن لقاءه مع الدول الضامنة كان مفيدا، حيث تم مناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية.