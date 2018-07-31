لافرينتيف: تحرير كامل مناطق درعا والقنيطرة والحدود الأردنية الإسرائيلية من وجود "داعش"

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا الدولية حول سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الثلاثاء، انتهاء تحرير جنوب وجنوب غرب سوريا بالكامل من مسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

سوتشي- سبوتنيك. وقال لافرينتيف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء محادثات أستانا: "منطقة درعا والقنيطرة والحدود الأردنية الإسرائيلية تحررت بالكامل من وجود داعش".

وقال لافرينتيف، أمس الإثنين، أن الدول الضامنة تبحث مع الأمم المتحدة في "أستانا 10"، عودة اللاجئين إلى سوريا.

وأضاف لافرينتيف للصحفيين: "جميعا يفهم جديا أن هذه العملية يجب أن تكون طوعية، ولكن في نفس الوقت، لا يجب إعاقة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل مصطنع".

وانطلقت، صباح أمس الإثنين، في سوتشي، جنوب روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا.

وتعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة. وذكر ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" بأن بلاده لن تشارك في المحادثات في اللقاء.