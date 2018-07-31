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21:53 31 يوليو/ تموز 2018
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    مقاتلو أنصار الله

    "أنصار الله": هدنة قابلة للتمديد تبدأ منتصف الليلة وتمدد إذا قوبلت بخطوات من التحالف

    © REUTERS
    العالم العربي
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    أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على لسان رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، هدنة من جانب واحد، وقال: الهدنة التي تبدأ منتصف الليلة تنتهي في 15 أغسطس وهي قابلة للتمديد إذا قوبلت بخطوات من التحالف بقيادة السعودية.

    قوات التحالف العربي في اليمن
    © REUTERS / Faisal Nasser
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    القاهرة — سبوتنيك. أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، أن مبادرة وقف العمليات العسكرية البحرية تبدأ منتصف الليلة وتنتهي 15 آب/ أغسطس المقبل، مؤكدا أنها قابلة للتمديد إذا قوبلت بخطوات من التحالف بقيادة السعودية.

    وقال الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء "الهدنة التي تم الترحيب بها من وزراة الدفاع اليمنية ستبدأ من الساعة الثانية عشرة لهذه الليلة، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 3 ذو الحجة 1439 الموافق ليوم 15 آب/ أغسطس 2018".

    وأضاف الحوثي أن الهدنة "قابلة للتمديد إن قوبلت بخطوات من التحالف الأمريكي السعودي وحلفائه كما هو معلن بالمبادرة".

    وكانت وزارة الدفاع في صنعاء قد رحبت، مساء اليوم، بمبادرة رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، لوقف العمليات العسكرية البحرية في اليمن، تمهيدا لوقفها على جميع الجبهات إن قوبلت بخطوات مماثلة من جانب التحالف العربي.

    وكان الحوثي قد أعلن، اليوم الثلاثاء، مبادرة لإيقاف العمليات العسكرية البحرية من طرف واحد، في استجابة منه لمبادرة الشخصيات الإسلامية، مطالبا التحالف العربي بوقف عملياته العسكرية في البحر لمدة محدودة قابلة للتمديد تمهيدا لوقف العمليات على كل الجبهات، إذا قوبلت المبادرة بخطوة مماثلة من القوات الحكومية وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

    ويتهم التحالف "أنصار الله" بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, هدنة, الحرب اليمنية, هدنة, التحالف العربي بقيادة السعودية, الحوثيون, أنصار الله, اليمن
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