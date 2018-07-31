سعودي يروي تفاصيل لقاء ولي العهد بمجموعة من الشباب في نيوم

لاقى فيديو حديث لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع مجموعة من الشباب، في صحراء نيوم، رواجا وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر ابن سلمان في الفيديو الذي تتعدى مدته ثوان، وهو يصافح شباب بكل ترحاب، أثناء تواجده اليوم في مشروع نيوم، ويشاركهم طعامهم.

وروى الشاب السعودي، الذي يظهر مع الأمير محمد بن سلمان، تفاصيل لقائه به، لصحيفة "سبق" السعودية، والذي أكد أنه "كان متواضعا بشوشا، ولم يقابلنا بغير الابتسامة والود والحفاوة".

وأشار إلى أنه التقى ابن سلمان أثناء قيامه بنزهة برية مع رفقائه، وأنه أثناء قيامهم بشوي بعض اللحم، شاهدهم ولي العهد، ومر من جانبهم، فدعوه لتناول القهوة، وتذوق بعض اللحم الذي قاموا بشويه على النار".

واختتم: "كان ولي العهد، حفظه الله، متواضعاً بشوشاً لم يقابلنا بغير الابتسامة والود والحفاوة وهذا دين ولاة الأمر حفظهم الله، قريبون من المواطنين متواضعون لا يترددون بالوقوف بجانب المواطنين بالسراء والضراء، وقد وجدت الفيديوهات انتشاراً واسعاً".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن إطلاق مشروع "نيوم"، العام الماضي، في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.