وصول وفد "حماس" إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة

© REUTERS / Suhaib Salem وفد من حركة "حماس" يصل إلى مصر للتشاور حول تطورات الشأن الفلسطيني

وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، وفد "حماس" ، من الداخل والخارج، لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية، حيث وصل قبل قليل، صالح العارووي، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ووفد "حماس" الخارج، الدكتور موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران، حسب بيان خاص لوكالة " سبوتنيك ".

ومن المتوقع أن تبدأ اللقاءات مع القيادة المصرية غدا، أو مساء هذا اليوم، حيث سبق ووصل وفد الحركة من قطاع غزة إلى القاهرة، مساء أمس، وضم كل من خليل الحيه وروحي مشتهي، عضوي المكتب السياسي للحركة.

يذكر أن وفد قيادي من حركة "فتح" الفلسطينية قد وصل إلى القاهرة، أمس، لتسليم المسؤولين المصريين موقف الحركة من الأفكار الجديدة بشأن المصالحة الفلسطينية.