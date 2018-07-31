برعاية الرئيس الأسد... سوريا تطلق الدورة 30 لمعرض الكتاب الدولي (فيديو)

أطلقت سوريا الدورة الـ30 لمعرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد الوطنية وذلك في احتفال رسمي مساء اليوم الثلاثاء على أن يبدأ المعرض في استقبال زائريه اعتبارا من صباح غد الأربعاء.

وشارك في الافتتاح نجاح العطار نائبة الرئيس السوري، ومحمد الأحمد وزير الثقافة، وعدد من الكتاب والمثقفين وممثلي دور النشر المشاركة في المعرض.

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev الكشف عن حلم الأسد في الطفولة

ووفقا لوكالة الأنباء السورية " سانا "، قال وزير الثقافة محمد الأحمد: "هذه الدورة من معرض الكتاب هي عودة الحياة للثقافة لأن سورية غنية بماضيها وبتراثها المجيد وبحضارتها" مشيرا إلى أن إقامة هذه الدورة جاءت على وقع انتصارات الجيش العربي السوري والتضحيات التي قدمها.

ويقام المعرض تحت شعار "مجتمع يقرأ… مجتمع يبني" وتشارك فيه أكثر من 200 دار نشر بينها 120 دار نشر سورية.

ويشمل برنامج المعرض ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل إضافة إلى أكثر من 55 حفل توقيع كتاب وأنشطة خاصة بالأطفال.

ويصاحب البرنامج الثقافي للمعرض برنامج للعروض السينمائية يشمل 10 أفلام من أحدث إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وكانت الدورة الأولى من المعرض قد انطلقت عام 1985 بعد عام واحد من تدشين مكتبة الأسد في دمشق. وتوقف المعرض أربعة أعوام بسبب الحرب الأهلية قبل أن يعود من جديد في 2016. وتمتد أنشطة وفعاليات الدورة الـ30 للمعرض حتى الـ11 من أغسطس/ آب.