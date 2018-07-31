اليمن يستأنف صادراته النفطية بـ 500 ألف برميل من شبوة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن وزارة الوزارة النفط والمعادن، اليوم، "نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام تبلغ 500 ألف برميل عبر ميناء رضوم النفطي، في 28 يوليو الجاري، بعد إعادة الإنتاج من قطاع " إس2 " بمنطقة العقلة في محافظة شبوة، أول نيسان/ أبريل الماضي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي".

© AP Photo / روحاني: طهران لا تسعى لإحداث توترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي

وأشارت إلى "أنه تم تصدير الكمية بعد التسويق لها عالمياً حيث شاركت 35 شركة عالمية في المناقصة الدولية التي تم الإعلان عنها وفازت بها الشركة الصينية كاتي بتروليم، وذلك بحسب أعلى سعر مقدم وفقاً لبورصة برنت النفطية".

ولفتت إلى "حصول محافظة شبوة على نسبتها البالغة 20 بالمائة من إيرادات الحكومة من مبيعات النفط الخام المنتج من المحافظة مثل ما هو معمول به في المحافظات النفطية الأخرى والتي ستنعكس في مشاريع تنموية وإستراتيجية هامة تخدم المحافظة وسيتم تنفيذها تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة".

ونوهت وزارة النفط اليمنية إلى "أنها ستواصل جهودها في إعادة تفعيل ما تبقى من قطاعات النفط في محافظات حضرموت ومارب وشبوة وذلك في إطار مساهمتها لإعادة تطبيع الحياة في المناطق والمحافظات المحررة".

مثمنةً "جهود الرئيس هادي والحكومة والسلطة المحلية وقيادة التحالف العربي وقوات الجيش والنخبة التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز".

وكان قطاع النفط في اليمن توقف في العام 2015 بعد سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية في يناير/ كانون الثاني، ومغادرة الشركات النفطية البلاد، ليستأنف التصدير من محافظة حضرموت شرق اليمن ببيع 3 ملايين برميل من الكميات المجمدة في خزانات ميناء الضبة النفطي في 27 يوليو 2016.