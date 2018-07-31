بعد تعليق السعودية صادرات النفط... قرار حوثي جديد بشأن العمليات العسكرية في البحر الأحمر

وبجسب وكالة "رويترز". قال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، في بيان، إن إيقاف العمليات العسكرية البحرية سيكون "لمدة محددة قابلة للتمديد، ولتشمل جميع الجبهات، إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة، والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف".
ونقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون عن مسؤول بوزارة الدفاع ترحيبه "بأي مبادرة تدعو إلى حقن الدماء، ووقف العدوان على اليمن".
كانت السعودية، قالت، يوم الخميس، إنها تعلق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين إلى أن يصبح المجرى المائي آمنا. ولحقت أضرار بسيطة بإحدى الناقلتين.
ويقول محللون إن الرياض تحاول تشجيع حلفائها الغربيين على التعامل بجدية أكبر مع الخطر الذي يشكله الحوثيون، وتعزيز الدعم لها في حربها باليمن، حيث لم تتمخض آلاف الضربات الجوية وعملية برية محدودة إلا عن نتائج متواضعة، في الوقت، الذي أدت فيه إلى تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ولم يرد متحدث باسم التحالف بعد على طلب من "رويترز" للتعقيب.
ويقوم مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، بزيارات مكوكية بين الأطراف المتحاربة لتفادي هجوم من التحالف على مدينة الحديدة، تخشى الأمم المتحدة أن يفجر مجاعة.
وميناء الحديدة هو الميناء الرئيسي في البلد الفقير الذي يعتقد أن 8.4 مليون من سكانه على شفا مجاعة.
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