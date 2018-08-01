بعد أسبوعين من بقائه في عرض البحر... تونس تسمح لمركب مهاجرين بالدخول إلى أحد موانيئها

سمحت السلطات التونسية لمركب مهاجرين غير شرعيين على متنه 40 شخصا من جنسيات مختلفة بالدخول إلى ميناء جرجيس جنوبي تونس بعد أسبوعين من بقائه في عرض البحر قبالة الميناء.

تونس- سبوتنيك. ونقلت إذاعة محلية عن مدير وحدة الهلال الأحمر التونسي في منطقة مدنين جنوبي تونس منجي سليم قوله "اسلطات سمحت للمركب بالرسو في الميناء، وتقديم الإسعافات اللازمة للمهاجرين".

© REUTERS / YANNIS BEHRAKIS بعد إيطاليا...تونس ترفض استقبال سفينة لإنقاذ المهاجرين

وكان مركب عالق قبالة ميناء جرجيس جنوبي تونس منذ 16 تموز/يوليو الماضي وعلى متنه 40 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة، جرى إنقاذهم في المنطقة البحرية للإنقاذ التابعة للبحرية المالطية.

ورفضت السلطات المالطية والإيطالية السماح بدخول المركب واستقبال المهاجرين في ظل استمرار القيود الأوروبية على استقبال المهاجرين.

وأكد سليم "الهلال الأحمر التونسي كان يتكفل بإيصال المعونات الغذائية والإسعافات الطبية اللازمة للمهاجرين العالقين خلال فترة بقاء المركب في عرض البحر".

واستجابت الحكومة التونسية لنداءات هيئات مدنية تونسية معنية بشؤون الهجرة والمهاجرين في البحر المتوسط، طالبت بالسماح استثنائيا للمهاجرين العالقين بالدخول وتوفير المتابعة الطبية والنفسية للمهاجرين.

ويأتي قرار السلطات التونسية برغم تأكيد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير الخارجية خميس الجهيناوي في حزيران/يونيو الماضي، رفض تونس القبول بمقترح أوروبي يقضي بإقامة مراكز لاستقبال المهاجرين على أراضيها.