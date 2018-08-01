على خطى السعودية... دولة عربية تقرر الإعلان عن قائمة المسؤولين الفاسدين (فيديو)

قالت إحدى الدول العربية إنها بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد قريبا، على خطى المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد قريبا، مشددا على جدية الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وذلك وفقاً لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

ودعا العبادي، في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، السلطتين التشريعية والقضائية إلى "التعاون مع الجهات التنفيذية من اجل محاربة الفساد".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته "سائرون" في انتخابات البرلمان العراقي، أصدر "ميثاقا وطنيا" حدد فيه 40 ضابطا لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها.

وأكد الصدر في الوثيقة، التي أصدرها أمس، لتحديد ضوابط التحالف من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، ضرورة "ترسيخ مبدأ فصل السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، من خلال سن القوانين"، مشددا على أن تطبيق هذا الميثاق يجب "أن يكون بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة ومن دون توان أو خديعة، فورا وبلا تأخير".

كما حدد رجل الدين الشيعي، شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل منها أن يكون مستقلا ومن خارج مجلس النواب، وأن لا يرشح للانتخابات المقبلة.

وكان المملكة العربية السعودية، قامت بهذه الخطوة، عندما أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وألقت السلطات السعودية، وقتها، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد.