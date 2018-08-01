الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا جديدا، هو الأول له من زيارة مدينة نيوم، والتي يقضي فيها بعض الوقت للراحة والاستجمام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أصدر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتعيين 251 عضواً في النيابة العامة".

© REUTERS / الملك سلمان يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد

وثمن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لجهاز النيابة العامة، واهتمامه الكبير والمستمر بشؤونه الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم".

ورفع النائب العام، الشكر والتقدير للعاهل السعودي وولي عهده، على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ووطنهم وأن يكونوا أهلا للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

يذكر أن الملك سلمان، يزور حاليا، مدينة نيوم، في إطار قضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام. وشهدت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، حدثا تاريخيا، للمرة الأولى، بعد عقد جلسة مجلس الوزراء، في المدينة الواقعة بمنطقة تبوك.