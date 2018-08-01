لبنان يحتفل بالعيد الـ73 للجيش (فيديو)

وحضر الاحتفال الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.
#جيش_شعب_دولة الجيش اللبناني فقط ،شعب لبناني واحد،دولة سيادية واحدة وكل واحد مأمن بغير هودي لا بدو ولا بهمّو لبنان pic.twitter.com/hK19geGu3N— Elie Badawi (@ElieBadawi1) July 31, 2018
وتعهد الرئيس اللبناني أن يكون جانب الجيش وقياداته "في سعيها إلى تحصينه وتطوير قدراته القتالية وتسليحه بأحدث العتاد والمعدات والتجهيزات".
وأطلق الرئيس عون تسمية دورة الضباط بـ"دورة فجر الجرود"، وقام وزيرا الداخلية والدفاع بتلاوة مراسيم ترقية الضباط.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)