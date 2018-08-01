الحزب الحاكم في السودان يعلن عن مفاجآت سارة

كشف حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان عن مفاجآت سارة في البلاد خلال أيام.

وكشف القيادي في الحزب الحاكم، عبد الرحمن الخضر، أمس الثلاثاء، عن إعلان قريب لما وصفه بـ"المفاجآت السارة" لتحقيق السلام في البلاد، وقال في حديث خلال ندوة "انتخابات 2020… ومستقبل العملية السياسية في السودان": "لدينا مفاجآت سارة خلال أيام تتعلق بتحقيق السلام في البلاد"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY السودان: تفاصيل خطيرة بشأن محاولة اختراق عسكري للبلاد

على صعيد متصل، شدد الخضر على "ضرورة تحقيق مستحقات جذرية، أبرزها تحقيق السلام في البلاد، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تنال رضى الجميع داخليا وإقليميا ودوليا".

وأكد سعي حزبه الجاد للتداول السلمي للسلطة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020، داعيا إلى "ضرورة توسيع النقاش حول قانون الانتخابات لتحقيق الوفاق الوطني بين كافة مكونات القوى السياسية".

وتخوض القوات السودانية نزاعا مسلحا مع المتمردين الذين يقاتلون في 3 ولايات للإطاحة بالحكومة، وهي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.



