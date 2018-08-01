الحزب الحاكم في السودان يعلن عن مفاجآت سارة

وكشف القيادي في الحزب الحاكم، عبد الرحمن الخضر، أمس الثلاثاء، عن إعلان قريب لما وصفه بـ"المفاجآت السارة" لتحقيق السلام في البلاد، وقال في حديث خلال ندوة "انتخابات 2020… ومستقبل العملية السياسية في السودان": "لدينا مفاجآت سارة خلال أيام تتعلق بتحقيق السلام في البلاد"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
وأكد سعي حزبه الجاد للتداول السلمي للسلطة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020، داعيا إلى "ضرورة توسيع النقاش حول قانون الانتخابات لتحقيق الوفاق الوطني بين كافة مكونات القوى السياسية".
وتخوض القوات السودانية نزاعا مسلحا مع المتمردين الذين يقاتلون في 3 ولايات للإطاحة بالحكومة، وهي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
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