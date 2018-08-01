الأردن يبدأ رسميا أولى خطوات توجيه أمير قطر

يطلق الأردن، اليوم الأربعاء 1 أغسطس/آب، منصة إلكترونية للعمل على تنفيذ توجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الهاشمية.

ووفقاً لوكالة عمون الأردنية الإخبارية، فإن "المنصة تهدف لتقديم فرص عمل لقرابة 10 آلاف أردني في قطر، مؤكدة أن وزير العمل الأردني، سمير سعيد مراد، سيعقد، مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوظائف في قطر.

© AFP 2018 / Karim Jaafar قطر تعلن توفير 1000 فرصة عمل للأردنيين المقيمين على أراضيها

وأضافت الوكالة الأردنية أن وزير العمل الأردني سيتحدث خلال المؤتمر، عن خطة لتوظيف 10 آلاف أردني في دولة قطر.

وكان وزير العمل قد أعلن بعد زيارته قطر، الشهر الماضي، بأنه تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة ما بين الجانبين الأردني والقطري، كما تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة المشتركة، بإشرافه ونظيره القطري.

كما أعلن مراد أنه تم الاتفاق على آلية عمل واضحة وسريعة، أولها سيكون بتشغيل 1000 شخص خلال الشهرين المقبلين، في حين الـ 9000 وظيفة المتبقية، جاء إنشاء منصة الإلكترونية مشتركة ليتمكن الشباب والشابات الأردنيين من تقديم الطلبات.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية، بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.