الكويت تكشف موقف دول الخليج في حال إغلاق مضيق هرمز

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، إن سوق النفط العالمية تقترب من الاستقرار بناء على مستويات الإنتاج الحالية للخام، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين أوبك والمنتجين المستقلين على زيادة الإنتاج.

وأضاف الرشيدي، خلال جولة في محطة الزور الجنوبية لإنتاج الكهرباء، أن إنتاج الكويت الحالي من الخام يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الأخير، وذلك وفقا لـ"رويترز".

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وقال الوزير الكويتي، إن "الاجتماع القادم للجنة مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر، والمقرر أن يعقد يومي 22 و23 سبتمبر/ أيلول، سيراجع مستويات إنتاج النفط بعد الاتفاق على زيادة الإنتاج في فيينا".

وردا على سؤال بخصوص احتمال إغلاق مضيق هرمز، قال الرشيدي إن دول الخليج لديها خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ، كما عبر عن تفاؤله الشديد بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع السعودية قريبا جدا.

وبشأن العراق، توقع الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام الجاري. وذكر الرشيدي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الكهرباء والماء، أن بلاده سترسل إلى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون غالون إمبراطوري يوميا.

وأكد الوزير الكويتي أن بلاده أرسلت للعراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء، و18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة الكهرباء التي يعاني منها العراق.