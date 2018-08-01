العراق... تصدير نفط بـ7 مليارات دولار في يوليو

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، تصدير أكثر من 109 ملايين و847 ألف برميل نفط في شهر يوليو/تموز الماضي.

وبلغت الإيرادات من النفط 7 مليارات و598 مليون دولار أمريكي.

© Fotolia / Plysuikvv الكويت تكشف موقف دول الخليج في حال إغلاق مضيق هرمز

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان لها، اليوم، إن العراق صدر 3.521 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يونيو/حزيران.

وأوضحت الوزارة: "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية/سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 109 ملايين و847 ألفا و268 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و597 مليونا و348 ألف دولار أمريكي"، لافتة: "لم تسجل الإحصائية أي صادرات نفطية من حقول كركوك"، حسب "سبوتنيك".

وكانت الوزارة أعلنت تصدير نحو 105 ملايين و640 ألفا و160 برميل نفط خام في يونيو/حزيران الماضي، بإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و323 مليونا و150 ألف دولار.