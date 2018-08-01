العراق... تصدير نفط بـ7 مليارات دولار في يوليو

وبلغت الإيرادات من النفط 7 مليارات و598 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الوزارة: "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية/سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 109 ملايين و847 ألفا و268 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و597 مليونا و348 ألف دولار أمريكي"، لافتة: "لم تسجل الإحصائية أي صادرات نفطية من حقول كركوك"، حسب "سبوتنيك".
وكانت الوزارة أعلنت تصدير نحو 105 ملايين و640 ألفا و160 برميل نفط خام في يونيو/حزيران الماضي، بإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و323 مليونا و150 ألف دولار.
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