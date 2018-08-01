رسالة الرئيس الأسد لجنوده في ذكرى تأسيس الجيش

أكد الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، أن الجيش العربي السوري هو درع الوطن الحصين في مواجهة أعاصير الشر والعدوان، ويحطم الحلقة تلو الأخرى في المشروع الصهيوأمريكي الذي يستهدف الجميع دون استثناء.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov الجيش العربي السوري يرفع العلم الوطني في الساحة العامة بدرعا

وهنأ الرئيس الأسد في كلمة وجهها عبر مجلة "جيش الشعب" القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيس الجيش العربي السوري ، قائلا: "يا رجال العزة والسيادة والكرامة… أحييكم تحية الفخر والاعتزاز وأهنئكم في عيدكم الثالث والسبعين… عيد الجيش العربي السوري وأنتم تنتقلون من إنجاز إلى إنجاز أكبر ومن نصر إلى آخر في مواجهة الإرهاب الممنهج وداعميه إقليمياً ودوليا"، كما نقلت وكالة " سانا"

وتابع الرئيس الأسد: "بفضل تضحياتكم وبطولاتكم وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من أمن واستقرار في معظم المناطق… فمن حمص إلى تدمر وحلب فالقلمون ودير الزور والغوطة الشرقية والغربية وبادية دير الزور وغيرها من المدن والأرياف والمناطق التي استعصى فيها الإرهابيون مدة من الزمن مدعومين بالسلاح والعتاد والمال والماكينة الإعلامية المأجورة لكنهم أرغموا في نهاية المطاف على الخروج مذلولين مدحورين".

وختم الرئيس الأسد كلمته بقوله: "الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء القريب لجرحانا الأبطال، والعزة والفخر لذويهم الشرفاء الصابرين، وإننا لعلى موعد مع النصر قريب، وكل عام وأنتم بخير".