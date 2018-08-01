الخارجية المصرية: نتواصل مع إيطاليا لكشف ملابسات وفاة "سجين" مصري

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تتابع مع السلطات الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما، ملابسات وفاة المواطن "حسن رمضان مخيمر شرف" إكلينيكيا، وذلك بعد نقله من محبسه بسجن مدينة "فيتربو" بإيطاليا إلى مستشفى المدينة، نتيجة محاولته الانتحار طبقا لما أفادت به إدارة السجن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن السفارة المصرية في روما تحركت فور تلقيها خطابا رسميا من إدارة السجن يوم 24 يوليو/تموز، بشأن نقل المواطن في حالة حرجة إلى المستشفى نتيجة مضاعفات ناتجة عن محاولته الانتحار في محبسه الانفرادي، مطالبة إبلاغ والدة المواطن بالواقعة مع موافاتها بدعوة من إدارة السجن لزيارته في المستشفى بإيطاليا.

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وأكد أن السفارة قامت بالتواصل مع أحد أقرباء المواطن في إيطاليا لإبلاغه بما تقدم، كما قامت بنقل رغبة الأسرة إلى المستشفى والسجن في الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن للإطلاع على ملابسات الحادث، إلا أن إدارة المستشفى قامت مساء يوم 30 يوليو/تموز بإبلاغ السفارة بوفاة المواطن إكلينيكيا، نتيجة المضاعفات الناتجة عن محاولة الانتحار.

وأضاف أبو زيد أن السفارة من جانبها قامت بإرسال وفد في اليوم التالي مباشرة إلى مدينة "فيتربو"، وذلك لمقابلة مسئولي المستشفى والسجن للوقوف على ملابسات الحادث، حيث اجتمع الوفد مع مسئولي المستشفى، الذين أفادوا بأن الفقيد قد نقل إلى المستشفى يوم 23 يوليو في حالة فقدان وعي تامة، حيث اتضح أنه حاول الإنتحار شنقا في محبسه. وقد أكد مسئولو المستشفى أن المواطن توفي إكلينيكيا.

كما التقى وفد السفارة مع مسئولي السجن في المدينة، والذين أكدوا ما سبق أن أفادت به المستشفى.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن السفارة المصرية في روما مازالت على تواصل مع أسرة الفقيد لإبلاغها بأي تطورات في هذا الصدد، مع قيامها بمخاطبة إدارة السجن بمذكرة رسمية للمطالبة بإجراء تحقيق رسمي في الحادث للتعرف على ملابساته، فضلا عن الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن من المستشفى، علما بأن السفارة سوف تقوم بإيفاد أحد أعضائها لمدينة "فيتربو" لمتابعة التحقيقات.