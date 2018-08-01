تفاصيل رسالة القنصل الأمريكي الجديد في أربيل لكردستان

وجه القنصل الأمريكي الجديد لدى أربيل في إقليم كردستان، ستيفن فيغن، رسالة بمناسبة مباشرته مهام عمله، أشار فيها إلى أن واشنطن لها التزام طويل الأمد بإقليم كردستان.

وقال القنصل من خلال مقطع مصور: "إنه سعيد بوجوده في إقليم كوردستان، مشيرا إلى عمله في السلك الدبلوماسي منذ 21 عاما في طول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ومدن القاهرة وإسلام آباد وبروكسل وبغداد، بحسب ما نقله موقع "صوت العراق".

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وعرف ستيفن عن نفسه قائلا، إنه من نيويورك ويسكن الآن واشنطن العاصمة ويعدها موطنه، لافتا إلى أنه ينظر بسعادة إلى فرصة التعرف إلى أهالي إقليم كردستان عن كثب وكذلك التعرف على ثقافته وتاريخه الغني جدا، حسب وصفه

وأكد ستيفن على أن الولايات المتحدة لها التزام طويل الأمد مع إقليم كردستان العراق، مضيفا أنه سيقوم بواجبه في تقوية العلاقات بين أمريكا والإقليم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت حجر الأساس لإنشاء قنصلية لها في أربيل والتي تعد الأكبر على مستوى العالم، على مساحة 200 ألف متر مربع وبتكلفة 750 مليون دولار على طريق أربيل ــ شقلاوة، على الرغم من وجود قنصلية لها في مدينة عنكاوا في أربيل.