أول تحرك لهادي خارج عدن... والملك سلمان كلمة السر

وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والسفير السعودي في اليمن المشرف على البرنامج السعودي لإعمار اليمن، محمد آل جابر، اليوم الأربعاء، إلى محافظة المهرة اليمنية المحاذية لسلطنة عمان، لوضع حجر أساس حزمة مشاريع تنموية.

وتعتبر زيارة هادي لمحافظة المهرة، الأولى منذ توليه الرئاسة في فبراير/ شباط 2012، وأول تحرك للرئيس اليمني خارج مدينة عدن، التي عاد إليها في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، بعد غياب عن بلاده دام قرابة عام ونصف العام، وذلك وفقا لقناة "العربية".

وتعد المهرة، أو ما يطلق عليها بوابة اليمن الشرقية، ثاني أكبر محافظات اليمن من حيث المساحة بعد محافظة حضرموت. وتمتاز بوجود منفذين بريين فيها مع سلطنة عمان، وتمتلك أطول شريط ساحلي باليمن يقدر بـ560 كم، على بحر العرب، وميناء بحري يسمى "نشطون".

فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي يصل الى محافظة المهرة،في زيارة تفقدية للمحافظة ووضع حجر الأساس،وافتتاح العديد من المشاريع وتفقد احوال المواطنين

كان في استقباله محافظ المهره راجح باكريت و سفير المملكة ألعربيه السعوديه محمد ال جابر وقيادات وشخصيات اجتماعيه ونسوية وشبابية pic.twitter.com/PIjPeSzA1y — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 1, 2018

ووفقا لوسائل إعلام محلية، سيدشن هادي، خلال هذه الزيارة التي يرافقه فيها عدد من الوزراء والمسؤولين، مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمدينة الغيضة الذي يحتوي مستشفى تخصصيا متكاملا وجامعة للعلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج إعادة إعمار اليمن الذي تتبناه المملكة.