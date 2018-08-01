موقف محرج للرئيس اللبناني

وخلال الاحتفالات التي أقيمت، صباح اليوم، في المدرسة الحربية، وقف الرئيس اللبناني، ليسمي الدفعة الجديدة باسم "فجر الجرود"، لكنه قالها "فجر القرود".
رئيس الجمهورية في عيد #الجيش: "دورتكم دورة #فجر_القرود"! 🐵🐒 pic.twitter.com/3vVoD6dJ1l— Estelle Khalil (@estelle_khalil) August 1, 2018
وقد أثار ذلك رواد السوشيال ميديا، حيث كتب أحدهم: "كيف نتقدم ولدينا شيء اسمه فجر الجرود".
كيف بدنا نتقدم و عنا شي اسموا فجر القرود#فجر_القرود 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒
— Mehsen Frangieh (@Frangiehh) August 1, 2018
وكتب آخر: "ما بعرف لوين رايحين بهالبلد"، ومغرد آخر كتب إن الرئيس مع نظرية داروين.
شكلو الرئيس مع نظرية داروين 🙊 #فجر_القرود— محمد السيد (@Mohamadalsayedd) August 1, 2018
وحضر الاحتفال إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)