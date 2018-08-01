موقف محرج للرئيس اللبناني

وقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، في موقف محرج، اليوم الأربعاء، أثناء الاحتفال بعيد الجيش اللبناني الـ73.

وخلال الاحتفالات التي أقيمت، صباح اليوم، في المدرسة الحربية، وقف الرئيس اللبناني، ليسمي الدفعة الجديدة باسم "فجر الجرود"، لكنه قالها "فجر القرود".

وقد أثار ذلك رواد السوشيال ميديا، حيث كتب أحدهم: "كيف نتقدم ولدينا شيء اسمه فجر الجرود".

​وكتب آخر: "ما بعرف لوين رايحين بهالبلد"، ومغرد آخر كتب إن الرئيس مع نظرية داروين.

شكلو الرئيس مع نظرية داروين 🙊 #فجر_القرود — محمد السيد (@Mohamadalsayedd) August 1, 2018

وحضر الاحتفال إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.