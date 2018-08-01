أفغانستان ترد على الملك سلمان وولي عهده

ردت وزارة الخارجية الأفغانية على بيان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واستضافة المملكة "للمؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في أفغانستان".

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد "وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني، باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان بمدينتي جدة ومكة المكرمة شهر يوليو/تموز الماضي وحرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على استعادة الأمن والسلم في أفغانستان وبتحقيق الاستقرار للشعب الأفغاني، مشيرا إلى أن الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي للعلماء، إعلان متوازن يظهر مواقف العلماء المسلمين والأمة الإسلامية كافة ضد الإرهاب والتطرف".

© AFP 2018 / Tomohiro Ohsumi الملك سلمان يتحدث عن "طي صفحة الماضي"

وأوضح بيان صحفي صدر اليوم عن منظمة التعاون الإسلامي ، أن "الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية هنأ المنظمة على عقد المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان بمدينتي جدة ومكة المكرمة".

وأشاد، في رسالة خطية وجهها لمعالي الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، سلمها الممثل الدائم لأفغانستان لدى المنظمة، "بالعلاقات الثنائية التي تربط بين أفغانستان والمنظمة والتعاون المتبادل بينهما"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأفغاني أشاد في اتصال هاتفي بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وبقيادتها بما تبذله المنظمة من جهود دؤوبة في سبيل استعادة السلام والاستقرار في أفغانستان.

وكان الملك سلمان استقبل في قصر السلام بجدة، وفد العلماء المشاركين في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين، ورحب العاهل السعودي بالعلماء، مقدراً لهم ولمنظمة التعاون الإسلامي عقد هذا المؤتمر حول السلام والاستقرار في أفغانستان.

وقال العاهل السعودي في بيان له، إنه يأمل في أن يتم تجديد الهدنة بين طالبان والحكومة الأفغانية، مؤكداً أنه يتابع"باهتمام بالغ الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك". ورحب الملك سلمان بالهدنة واعتبرها "خطوة مباركة، معربا عن "أمله أن يتم تجديدها والبناء عليها لفترة أطول ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني".