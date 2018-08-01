معتصمون يقطعون الطرق المؤدية إلى حقل "القرنة 1" النفطي في البصرة جنوبي العراق

وقال المتحدث باسم الحراك المدني في البصرة كاظم السهلاني لوكالة "سبوتنيك": "قطع المعتصمون الطرق المؤدية إلى حقل غرب القرنة 1، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم".
وأوضح السهلاني أن مطالب المعتصمين "توفير فرص للعمل"، مؤكدا أن قطع الطريق جاء "احتجاجا على الضرب والاعتقال الذي تعرض له المتظاهرون، أمس الثلاثاء، من قبل القوات الأمنية".
وأضاف "المعتصمون مصرون على الاستمرار بقطع الطرق نحو الحقل لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
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