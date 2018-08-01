تصريحات مفاجئة من الديوان الملكي بشأن الحجاج القطريين

وقال الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي، أثناء تدشينه حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، إنه "لم يصل أي حاج من قطر إلى أراضي المملكة السعودية حتى الآن"، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية تطلق مبادرة جديدة بشأن الحج... وتطلق توجيهات هامة لكل الحجاج

وأشار إلى أن الدول الأكثر وصولا لأداء مناسك الحج إلى منافذ المملكة الآن هي إندونيسيا (103 آلاف حاج)، والهند (92 ألفا)، وباكستان (85 ألفا)، وبنغلاديش (74 ألفا)، وتركيا (44 ألفا)، واليمن (12 ألفا)

وذكر أمير مكة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا منافذ المملكة لحد الآن يتجاوز 557 ألف شخص، وشدد على أن محاولات تسييس الحج هي في الأصل حملات موجهة ضد المملكة السعودية وليس الحج ذاته، مضيفا أن تلك الحملات تهدف إلى الانتقاص من مساعي المملكة في هذا المجال "لكن أفعالنا تكذب الشائعات التي ينشرها الحاقدون والكاذبون".

وكانت المملكة العربية السعودية جددت ترحيبها بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم.

وأكدت أنه بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لن تألو جهداً في تقديم الخدمات والتسهيلات كافة التي تمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة ومن ضمنهم الحجاج القطريون.